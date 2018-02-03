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أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

تاريخ النشر: 03/02/2018 - 19:00

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق أبناء مجد الكروم، اليوم السبت، فوزا عريضا على مكابي شفاعمرو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المجدلاوي بهدف أحرزه اللاعب الصاعد محمد سبع عند الدقيقة 29.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 عاد اللاعب سبع لإضافة الهدف الثاني لصالح الفريق المضيف، وفي الدقيقة 73 أحرز اللاعب يوسف إدريس الهدف الثالث، وفي الدقيقة 76 سجل اللاعب محمد حدرج الهدف الرابع، وفي الدقائق العشرة الأخيرة تمكن مكابي شفاعمرو من تقليص الفارق بهدفين لصالحه.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد حارس مرمى مكابي شفاعمرو، مصطفى نداف، بالبطاقة الحمراء.

وبهذا الفوز رفع أبناء مجد الكروم رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد مكابي شفاعمرو عند 19 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء مجد الكروم
#مكابي شفاعمرو
#محمد سبع
#الدرجة الثانية

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

أبناء مجد الكروم يسحق م. شفاعمرو

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