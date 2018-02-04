سبع يشيد بالموهبة الجديدة وأداء فريقه بعد الفوز

حقق فريق أبناء مجد الكروم، أمس السبت، فوزا على مكابي شفاعمرو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويحتل الفريق المجدلاوي المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 20 نقطة.



وذكر مدرب أبناء مجد الكروم، أحمد سبع، لـ"عرب 48"، أن "فريقنا كان صاحب الأفضلية والسيطرة على أرضية الملعب، بحيث كان بإمكاننا توسيع النتيجة بأهداف أخرى، مع الإشارة إلى أننا لعبنا أمام فريق عنيد، وبدورنا فقد قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز بها".

وعن ظهور سبع جديد في الملاعب، قال إن "اللاعب محمد سبع هو ابن عمي، وهو يتمتع بمهارات كروية وقادر على التهديف رغم صغر سنه، ومن ناحيتي أهتم دائما بالاعتماد أكثر على خدمات اللاعبين المحليين والشبيبة، ومن هذا المنطلق قمت بمنحه الثقة وإشراكه كأساسي في المباراة ليترجم ذلك بإحراز هدفين وتقديم أداء طيب".

وعن خططه بعد عودته للفريق المجدلاوي، أجاب أنني "أسعى لإبقاء الفريق ضمن دوري الدرجة الثانية".

وختم سبع بالقول إن "كل مباراة بالنسبة لنا هي مصيرية سعيًا نحو الهرب من قاع اللائحة، وبدورنا نأمل أن يمنحنا الفوز من مباراة لأخرى القوة من أجل ضمان البقاء بالدوري لموسم آخر".