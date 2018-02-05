خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

مني فريق أخاء الناصرة بخسارة بيتية قاسية مساء اليوم، الإثنين، أمام هبوعيل تل أبيب بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف بعد مرور نصف ساعة على بداية اللقاء عن طريق اللاعب أمير عجيب.

ووصل الفريق النصراوي إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة، تراجع أخاء الناصرة إلى المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 31 نقطة.

وسيحل الفريق النصراوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كتمون القدس يوم الجمعة الوشيك.