  2. رياضة
  3. رياضة محلية

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 23:36

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

مني فريق أخاء الناصرة بخسارة بيتية قاسية مساء اليوم، الإثنين، أمام هبوعيل تل أبيب بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف بعد مرور نصف ساعة على بداية اللقاء عن طريق اللاعب أمير عجيب.

ووصل الفريق النصراوي إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة، تراجع أخاء الناصرة إلى المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 31 نقطة.

وسيحل الفريق النصراوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كتمون القدس يوم الجمعة الوشيك.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#هبوعيل تل أبيب
#الدرجة الممتازة

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

خسارة بيتية قاسية لأخاء الناصرة أمام هـ. تل أبيب

تعليقات

مواد متعلقة

3 مرشحين لخلافة زيدان بقيادة ريال مدريد
3 مرشحين لخلافة زيدان بقيادة ريال مدريد

2018-02-05

سمير عيسى يحدد ما يحتاجه هـ. أم الفحم!
سمير عيسى يحدد ما يحتاجه هـ. أم الفحم!

2018-02-05

كيف سيعوض فالفيردي غياب بيكيه بسبب الإصابة؟
كيف سيعوض فالفيردي غياب بيكيه بسبب الإصابة؟

2018-02-05

الأكثر قراءة

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

2018-02-05
حالة الطقس: غائم جزئيا وتواصل ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وتواصل ارتفاع درجات الحرارة

2018-02-05
إسرائيل تراهن على وساطة مصرية لصفقة تبادل مع حماس

إسرائيل تراهن على وساطة مصرية لصفقة تبادل مع حماس

2018-02-05
سجون الاحتلال ولا العيش بغزة

سجون الاحتلال ولا العيش بغزة

2018-02-05
البحرية الإسرائيلية: حزب الله وإيران يهددان منصات الغاز وسفن التجارة

البحرية الإسرائيلية: حزب الله وإيران يهددان منصات الغاز وسفن التجارة

2018-02-05