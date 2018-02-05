سمير عيسى يحدد ما يحتاجه هـ. أم الفحم!

فوت فريق هبوعيل أم الفحم فرصة الاقتراب أكثر من قمة لائحة الدوري، بعد تعادله في مباراته الخارجية الأخيرة أمام هبوعيل آسي غلبواع بنتيجة هدف لكل منهما.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة هبوعيل مجدال هعيمك يوم الجمعة الوشيك.

وقال مدرب هبوعيل أم الفحم، سمير عيسى، لـ"عرب 48"، إن "أدائنا في المباراة الأخيرة كان سيئا جدا، ومن ناحية أخرى فقد أهدرنا فرصا تهديفية محققة عديدة من بينها ضربة جزاء في الدقيقة الأولى على بداية المباراة".

وأضاف أنه "نتيجة بلبلة في دفاع الفريق تلقينا هدفا في شباكنا بعدما أحرزنا هدف السبق، وكنا نستحق هدفا قانونيا آخر لصالحنا إلا أن حكم المباراة قام بإلغائه".

وأشار إلى أن "ما ينقص هبوعيل أم الفحم هو اللعب الجماعي والروح القتالية، وأنا أعد بأن هذه المميزات ستظهر في المباراة القادمة أمام هبوعيل مجدال هعيمك، ومن هذا المنطلق فإن اللاعبين الذين سيجسدون ذلك على أرضية الملعب هو من سيشاركون في التشكيلة الأساسية".

وأكد أن "الاستعدادات للمباراة المقبلة نارية على غير العادة، وبدورنا سنلعب باستبسال وسنتمتع بطابع خشن وسريع جدا على أرضية الملعب سعيًا نحو حسم المباراة لصالحنا".

وختم عيسى بالقول إنني "من هنا أطالب جماهير هبوعيل أم الفحم بالتريث ومواصلة دعم الفريق حتى نهاية الموسم مهما كانت النتائج، فأنا بحاجة للفرصة الكافية حتى أفرض الشخصية المطلوبة للفريق على أرضية الملعب سعيًا نحو حسم كافة المباريات المتبقية لصالحنا إن شاء الله".