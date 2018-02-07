مدرب الفريق الطيراوي: استعدنا عافيتنا ونسعى للاستمرارية

يأمل النادي الرياضي الطيرة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية عندما يحل بمباراته المقبلة ضيفا على عيروني طبريا بعد غد، الجمعة، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل الفريق الطيراوي المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 21 نقطة.

وقال مدرب الفريق الطيراوي، محمد سمارة، لـ"عرب 48"، إنه "وبفضل الله تمكنا من استعادة عافيتنا من خلال تحقيق الانتصارات خصوصًا الفوزين الأخيرين اللذين كان كل منهما بمثابة 6 نقاط".

وأضاف أن "اللاعبين يقدمون أداء ممتازا على أرضية الملعب، لا سيما وأن الحلقة الأمامية باتت تتمتع بالحس التهديفي، وبدورنا نأمل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية بالمباريات القادمة".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام عيروني طبريا، ومن ناحيتنا سنكون ندا قويا لكافة الفرق المنافسة، وكلنا أمل بأن نعود بالنقاط الثلاث من طبريا".

وأردف أن "هدفنا الراهن هو اللعب من مباراة لأخرى، والتركيز فقط في كل مباراة مقبلة دون التفكير فيما يليها من مباريات".

وختم سمارة بالقول إن "كل كلمة يمكنني البوح بها لن تفي حق جماهير الفريق الطيراوي، علمًا أن لدينا جمهور عريق يرافقنا ويساندنا حتى في الفترات الصعبة، وبدوري لا يسعني سوى أن أقول إنهم مصدر فخر بالنسبة لي ولبلدي".