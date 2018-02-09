شباب طمرة يفوز على أبناء مجد الكروم

حقق فريق شباب طمرة، اليوم الجمعة، فوزا خارجيا على أبناء مجد الكروم بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف البلدي، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الفريق الطمراوي ليترجمها اللاعب أحمد عيشان إلى داخل شباك الفريق المجدلاوي.

وبهذا الفوز رفع شباب طمرة رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز السابع، فيما تجمد رصيد أبناء مجد الكروم عند 20 نقطة