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هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 19:36

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

افترق فريقا هبوعيل إكسال والنادي الرياضي حيفا بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا 0-0، في مباراة القمة التي جمعت بينهما اليوم، الجمعة، ضمن أحداث الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب إكسال، وسط حضور المئات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل كلا الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن جميعها باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه هبوعيل هرتسليا والنادي الرياضي حيفا.

وسيحل الفريق الكسلاوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل شفاعمرو يوم الجمعة القادم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل إكسال
#النادي الرياضي حيفا
#الدرجة الأولى

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

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