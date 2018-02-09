هـ. إكسال يجبر ن.ر حيفا على التعادل

افترق فريقا هبوعيل إكسال والنادي الرياضي حيفا بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا 0-0، في مباراة القمة التي جمعت بينهما اليوم، الجمعة، ضمن أحداث الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب إكسال، وسط حضور المئات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل كلا الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن جميعها باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه هبوعيل هرتسليا والنادي الرياضي حيفا.

وسيحل الفريق الكسلاوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل شفاعمرو يوم الجمعة القادم.