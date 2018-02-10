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أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 19:33

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق أبناء زلفة فوزا عريضا اليوم، السبت، على مضيفه النهضة الناصرة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أبناء زلفة بهدفين مقابل هدف للنهضة الناصرة، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل عند الدقيقة 16 بواسطة لاعبه مراد عواد، ثم في الدقيقة 40 أدرك اللاعب أيمن أبو صالح هدف التعادل لصالح أبناء زلفة، وفي الدقيقة 46 أضاف اللاعب يانيف درعي الهدف الثاني للفريق الضيف.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 عاد اللاعب أيمن أبو صالح لإحراز هدفه الشخصي الثاني والثالث لصالح فريقه، وفي الدقيقة 76 سجل اللاعب قيس زعبي الهدف الرابع، فيما اختتم الأهداف اللاعب يانيف درعي مجددا بالهدف الخامس في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز رفع أبناء زلفة رصيده من النقاط إلى 42 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما بقي برصيد النهضة الناصرة 31 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء زلفة
#النهضة الناصرة
#الدرجة الثانية

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

أبناء زلفة يسحق النهضة الناصرة بخماسية لهدف

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