شجار وإصابات في مباراة كرة قدم بالدرجة الثالثة

أصيب لاعبان اليوم، السبت، بجروح إثر وقوع شجار خلال مباراة كرة قدم بالدرجة الثالثة بمنطقة الجليل الأسفل، والتي جمعت بين فريقي مكابي يافة الناصرة ومكابي بسمة طبعون على استاد "عيلوط".

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشجار وقع بين لاعبي ومسؤولي الفريقين، ما أسفر عن إصابة لاعبين من فريق مكابي يافة الناصرة بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وفي أعقاب ذلك، اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة وإلغائها بعدما كان التفوق لصالح الفريق الضيف من بسمة طبعون بنتيجة هدف دون مقابل للفريق المضيف.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار إلى جانب استدعاء المسؤول عن الملعب لجلسة استماع لفحص إمكانية إغلاق استاد "عيلوط".

وسادت حالة من التذمر والاستياء في الساحة الرياضية ككل نتيجة ما شهدته أرضية استاد "عيلوط"، في الوقت الذي لم تتضح فيه خلفية وقوع الشجار.