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الفريق السخنيني يتعادل أمام م. نتانيا بالوقت القاتل

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 21:11

الفريق السخنيني يتعادل أمام م. نتانيا بالوقت القاتل
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

عاد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، بنقطة من مباراته الخارجية أمام مكابي نتانيا بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه اللاعب ضياء سبع في الدقيقة 26.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 89 تمكن اللاعب جوردن بوشيه من إدراك هدف التعادل لصالح الفريق السخنيني.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب وصاحب هدف مكابي نتانيا، ضياء سبع، بالبطاقة الحمراء.

وتعتبر هذه النقطة الأولى التي يحصدها الفريق السخنيني منذ استلام طال بنين مهمة التدريب، بعدما خسر 3 مباريات متتاليات أمام بيتار القدس وهبوعيل كريات شمونة وهبوعيل حيفا.

وبهذا التعادل رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة نظيره مكابي حيفا يوم السبت المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#مكابي نتانيا
#الدرجة العليا
#ضياء سبع
#جوردن بوشيه

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