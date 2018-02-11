منتخب رابطة الكراتيه يحقق إنجازا ببطولة استونيا

حقق منتخب رابطة الكراتيه من البلاد إنجازا مشرفا ببطولة استونيا الدولية المفتوحة التي نظمت بإشراف الاتحاد الاستوني ومنظمة إيدو دو العالمية.

وشارك في البطولة أكثر من 10 دول أوروبية وأكثر من 30 نادي من جميع أنحاء أستونيا، معظمها منتخبات رسمية.

وتمكن منتخب رابطة الكراتيه الذي تكون من 15 مشاركا من شتى أنحاء البلاد، من إحراز ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان بالإضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

ورافق المنتخب كل من المدرب علي طربيه من مدينة سخنين الذي أشغل مدير حلبة في منطقة WKF مع العديد من الحكام الدوليين، إلى جانب المدرب عبد الله الحسيني ابن مدينة شفاعمرو الذي رافق اللاعبين في الحلبات.

يشار إلى أنه سبق البطولة إقامة معسكر تدريبي تحت إشراف المدرب علي طربيه، مع الإشارة إلى أن أنظار منتخب رابطة الكراتيه تتجه نحو بطولة العالم WSF بمدينة أسطنبول.