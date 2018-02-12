مدرب أبناء نحف: راض عن النقطة أمام الأخوة كفر مندا

اقتنص فريق أبناء نحف نقطة ثمينة بتعادله أمام فريق الأخوة كفر مندا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويحتل الفريق النحفاوي المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 21 نقطة.



وقال مدرب أبناء نحف، محمد طباش، عقب المباراة لـ"عرب 48"، إنني "سعيد من الأداء الذي قدمه الفريق أمام الأخوة كفر مندا، بحيث استبسل اللاعبين على أرضية الملعب أمام فريق مدجج بالنجوم".

وأضاف أنه "كان بإمكاننا الفوز بالمباراة، لكن مع ذلك فأنا راض عن النقطة التي حصدناها والتي أرى بأنها نقطة ضوء بالنسبة لي حتى أتقدم مع هذا الفريق بشكل أكبر".

وختم طباش بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام أشقائنا من مجد الكروم، وبدورنا نسعى إلى تحقيق نتيجة طيبة".