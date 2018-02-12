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مدرب شباب طمرة: هدفنا البقاء بشكل مشرف في الدوري

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 17:13

مدرب شباب طمرة: هدفنا البقاء بشكل مشرف في الدوري
المدرب أحمد عباس (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق شباب طمرة فوزا خارجيا بمباراته الأخيرة أمام أبناء مجد الكروم بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويحتل الفريق الطمراوي المركز السابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 25 نقطة.


وقال مدرب شباب طمرة، أحمد عباس، عقب المباراة الأخيرة لـ"عرب 48"، إنه "كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز الأول لنا في المرحلة الثانية، بحيث قدمنا مباراة رجولية وبحسب اعتقادي فقد استحقينا الفوز بجدارة".

وأضاف أن "هدفنا هو البقاء بشكل مشرف ومبكر في الدوري، كما الاعتماد أكثر على لاعبي الشبيبة والمحليين، وفي حال سنحت أمامنا فرصة الانخراط في البلاي أوف العلوي فلن نهدرها بدون شك".

وختم عباس بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الخارجية المقبلة أمام أبناء كفر سميع، وبدورنا نأمل مواصلة تقديم نفس الأداء سعيًا نحو تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شباب طمرة
#أحمد عباس
#أبناء مجد الكروم
#الدرجة الثانية

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