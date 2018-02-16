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أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 20:10

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خسر فريق أبناء زلفة مباراته اليوم، الجمعة، أمام هبوعيل رموت منشيه بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وجرت أحداث المباراة على استاد "السلام" بمدينة أم الفحم، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأحرز الفريق الضيف هدف المباراة الوحيد والفوز لصالحه في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ووصل لاعبو أبناء زلفة إلى فرص تهديفية عديدة في محاولة لإدراك هدف التعادل، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء زلفة عند 42 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على مكابي عين ماهل يوم الثلاثاء المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء زلفة
#هبوعيل رموت منشيه
#الدرجة الثانية

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

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