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الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 22:27

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، فوزا هاما على ضيفه مكابي حيفا بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" بمدينة عكا، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

 

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني، اللاعب شلومي أزولاي بعد مرور 23 دقيقة على بداية المباراة.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، تألق الحارس، محمود قنديل، الذي تمكن من إنقاذ مرمى فريقه من عدة فرص تهديفية محققة وصل إليها الفريق الخصم.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 26 نقطة، ليعتلي المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن المقعد الأخير في البلاي أوف العلوي مع تبقي 3 جولات على نهاية المرحلة الثانية من الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل أشكلون يوم السبت المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#مكابي حيفا
#محمود قنديل
#الدرجة العليا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

الفريق السخنيني يحقق فوزا هاما على م. حيفا

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