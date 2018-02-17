حالة الطقس تؤجل مباريات بالدرجات الدنيا

تسببت حالة الطقس الماطرة التي تسود البلاد منذ ساعات الليلة الماضية، بتأجيل مباريات عديدة كانت من المقرر إقامتهما بعد ظهر اليوم، السبت، ضمن الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وفي الدرجة الأولى، جرى تأجيل مباراة هبوعيل كفر كنا وهبوعيل أم الفحم بعدما كانت مقررة على ملعب الأول، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري.

وفي الدرجة الثانية، جرى تأجيل مباراة الأخوة عرابة وأبناء كابول بالمنطقة الشمالية "أ"، كما مباراة هبوعيل دالية الكرمل وأخاء إكسال بالمنطقة الشمالية "ب".

أما في الدرجة الثالثة، فقد تم تأجيل مباراتي أبناء طوبا الزنغرية وهبوعيل ترشيحا، والأخوة شعب وشباب سخنين بمنطقة الجليل الأعلى، بالإضافة إلى مباراة شباب عيلوط ومكابي عيروني طمرة بمنطقة الجليل الأسفل، إلى جانب مباراتي أبناء مشيرفة بياضة وهبوعيل عين السهلة، ومكابي أم الفحم وأبناء مصمص ضمن منطقة "يزراعيل".

يشار إلى أن دائرة الأرصاد الجوية، تنبأت أن يكون الجو اليوم، السبت، غائما وباردا وعاصفا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.