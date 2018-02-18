قنديل: الفوز على م. حيفا سيمنحنا الثقة للاستمرارية

حصد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، 3 نقاط هامة بفوزه على مكابي حيفا بنتيجة هدف دون مقابل، أمس السبت.

ويحتل الفريق السخنيني المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 26 نقطة، وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن المقعد الأخير بالبلاي أوف العلوي مع تبقي 3 جولات على نهاية المرحلة الثانية من الدوري.



وقال حارس مرمى الفريق السخنيني، محمود قنديل، لـ"عرب 48" عقب المباراة، إن "المباراة كانت صعبة جدا، وبدورنا كنا ندرك بأننا بأمس الحاجة للنقاط، ولأجل ذلك قدمنا كل ما بوسعنا على أرضية الملعب حتى تمكنا من حصد النقاط الثلاث".

وعن تألقه في المباراة ومساهمته بالفوز، ذكر أنه "لطالما أبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق، مع الإشارة إلى أن النقطة التي حصدناها أمام مكابي نتانيا ساهمت باستعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم".

وأضاف أننا "كنا نهدف إلى المنافسة في البلاي أوف العلوي منذ بداية الموسم، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تغيير المدربين وللاعبين وعدم اللعب في استاد الدوحة، لكن مع ذلك فإن الأهم الآن هو أن الفريق يمتاز اليوم بنزعته الهجومية، كما أن المدرب طال بنين يسعى من أجل تقديم كرة قدم جميلة حتى يتمتع بها الجمهور ومنها نحو تحقيق نتائج إيجابية".

وتابع أن "الفوز على مكابي حيفا سيعزز بدون شك من ثقة اللاعبين بأنفسهم، وكلنا أمل بأن نواصل تحقيق الانتصارات والفوز على هبوعيل أشكلون في المباراة القادمة".

وختم قنديل بالقول إن "الفريق السخنيني يملك قاعدة جماهيرية كبيرة بدون شك، ولطالما دأب الجمهور على مرافقتنا والوقوف إلى جانبنا في الأوقاف الصعبة والمفرحة، وبدورنا نأمل أن نكون دائما عند حسن ظنهم من خلال تحقيق النتائج الإيجابية".