هـ. أم الفحم يهزم هـ. كفر كنا في عقر داره

فاز فريق هبوعيل أم الفحم، اليوم الإثنين، بمباراته الخارجية المؤجلة أمام هبوعيل كفر كنا بنتيجة هدفين دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب كفر كنا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدف أحرزه اللاعب إيتمار كوهن في الدقيقة 21، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90 حسم اللاعب أيالون إليميلخ المباراة بهدف ثان لصالح هبوعيل أم الفحم.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد هبوعيل كفر كنا عند 28 نقطة وهو يحتل المركز السابع.