النصراوي اشتيوي يتوّج كأفضل ملاكم في البلاد بوزنه

توّج الملاكم أحمد اشتيوي ابن مدينة الناصرة، كأفضل لاعب في البلاد بعد فوزه في النزال الذي جرى تنظيمه في مدينة اللد، ضمن بطولة الملاكمة.

ويعتبر اشتيوي من الشبان الواعدين، حيث شق طريقه في رياضة الملاكمة منذ نعومة أظافره، وتمكن من حصد بطولات متتالية على مدار 10 سنوات، حتى توجت هذه المسيرة اليوم باختياره كأفضل ملاكم في البلاد بوزنه.

وشارك اشتيوي في مباريات عالمية عديدة خارج البلاد منها مولدوفا وأوكرانيا وأميركا وروسيا، ومن المزمع أن يشارك خلال الفترة القريبة بمباريات ملاكمة في إنجلترا إلى جانب اللقاء مع بطل العالم بعدما تلقى دعوة منه لتدريبه.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى اختيار أحمد اشتيوي ليمثل البلاد في الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها العاصمة اليابانية، طوكيو، عام 2020.