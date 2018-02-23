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هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 19:06

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع
صور من المباراة
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

فاز فريق هبوعيل إكسال بمباراته البيتية أمام هبوعيل آسي غلبواع بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت المباراة على ملعب "إكسال"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 افتتح اللاعب شمعون هاروش باب التسجيل لصالح أصحاب الأرض، ثم في الدقيقة 70 حسم اللاعب نيكولاس فالتشوك المباراة بهدف ثان لصالح هبوعيل إكسال.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 45 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه.

وسيحل الفريق الكسلاوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مجدال هعيمك يوم الجمعة المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل إكسال
#هبوعيل آسي غلبواع
#الدرجة الأولى

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

هـ. إكسال يعزز صدارته بالفوز على هـ. آسي غلبواع

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