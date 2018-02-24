هـ. كوكب والأخوة كفر مندا يفترقان بالتعادل السلبي

افترق فريقا هبوعيل كوكب أبو الهيجاء والأخوة كفر مندا بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا 0-0، في مباراة الموسم التي جمعت بينهما، ضمن ختام أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب كفر مندا، وسط حضور المئات من المشجعين.

ووصل كلا الفريقان خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن أي منهما لم ينجح بالأخير من استغلال الفرص بالشكل المطلوب وترجمتها إلى أهداف.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل كوكب أبو الهيجاء رصيده من النقاط إلى 53 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري وهو يبتعد بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني، الأخوة كفر مندا.