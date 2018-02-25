سمير عيسى: غير راض عن الأداء رغم الفوز

حقق فريق هبوعيل أم الفحم، مساء أمس السبت، فوزا بيتيا على هبوعيل بيت شان بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن ختام أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

واعتلى الفريق الفحماوي المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر هبوعيل إكسال.

وقال مدرب هبوعيل أم الفحم، سمير عيسى، لـ"عرب 48"، إن "النتيجة كانت جيدة لكن الأداء كان سيئا، بحيث لم أكن راضيا بتاتا عما قدمه اللاعبون على أرضية الملعب".

وأضاف أن "هناك عدة عوامل تقف وراء الأداء السيء للاعبين في مباراة الأمس، منها التعب والإرهاق وسوء أرضية الملعب وأمور أخرى".

وتابع أنني "سأقوم بتخفيف الحمل الملقى على كاهل اللاعبين هذا الأسبوع، وفي المقابل سأعمل على رفع معنوياتهم من أجل مواصلة المنافسة على الصعود حتى الرمق الأخير، وبدوري سأجتمع مع اللاعبين اليوم لتقييم المباراة وعرض وجهة نظري على أمل تفهم الأمور وتحسين الأداء".

وأكد أن "الدوري لا زال طويلا أمامنا، ومن ناحيتي لا زال لدي الكثير من الأمور التي سأقدمها على أمل تسهيل مهمة الصعود إلى الدرجة الممتازة".

وختم عيسى بالقول إننا "نتطلع الآن نحو المباراة الخارجية المقبلة أمام الأشقاء من باقة الغربية، وبدوري أتمنى أن تسود المباراة الروح الرياضية المشحونة بالمحبة والأحاسيس المتبادلة، على أن يفوز بالأخير الفريق الأفضل في المباراة".