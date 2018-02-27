حنا فرهود: وصولنا إلى الصدارة ليس محض صدفة

تمكن النادي الرياضي دبورية من اعتلاء صدارة دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب"، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على هبوعيل طيرة الكرمل بالنتيجة 2-1.

ويتصدر النادي الرياضي دبورية لائحة الدوري برصيد 46 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه، أبناء زلفة، قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الجمعة الوشيك.

وقال مدرب النادي الرياضي دبورية، حنا فرهود، لـ"عرب 48"، إن "النجاح الذي حققناه بوصولنا إلى صدارة اللائحة لم يكن سهلا، حيث خضنا مشوارنا صعبا ونحن على أعتاب مهمة أصعب من أجل الحفاظ على مكانتنا".

وأكد أن "وصولنا إلى الصدارة ليس محض صدفة، فنحن نملك فريقا قويا ولطالما كنا خصما عنيدا لباقي الفرق المنافسة، بحيث أننا أدركنا كيفية استغلال الفترة الصعبة التي مرت علينا وعلى أبناء زلفة".

وأضاف أنه "تبقى أمامنا 7 مباريات على نهاية الدوري، وبدورنا سنتعامل مع كل منها كنهائي كأس من أجل الفوز في جميعها وضمان الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى".

وتابع أن "الآمال الآن معلقة على اللاعبين خصوصًا عشية مباراة الموسم المرتقبة أمام أبناء زلفة، فنحن ندرك مدى صعوبة المباراة لكن كلي أمل بأن يكون اللاعبين على قدر كاف من المسؤولية من أجل تحقيق الفوز في المباراة، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لن نخوض إحدى الجولات المقبلة بسبب تفكك فريق طرعان، ومن هذا المنطلق فإن فوزنا في المباراة سيعزز آمالنا بالصعود أما في حال خسرنا المباراة فهذا يعود خروجنا من المنافسة على بطاقة الصعود المباشرة".

وأعرب عن "ثقته العالية باللاعبين من أجل تحقيق الفوز في المباريات المتبقية سعيًا نحو تشريف دبورية على أكمل وجه وتحقيق الصعود إلى الدرجة الأولى".