حمد غنايم: هدفنا الفوز من مباراة لأخرى حتى الصعود

يتصدر فريق هبوعيل إكسال ترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 45 نقطة، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن مطارديه (هبوعيل هرتسليا، هبوعيل أم الفحم والنادي الرياضي حيفا).

وسيحل الفريق الكسلاوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مجدال هعيمك يوم الجمعة الوشيك.

وقال لاعب هبوعيل إكسال، حمد غنايم، لـ"عرب 48"، إن "وصولنا إلى صدارة الدوري لم يكن سهلا، وقد جاء ذلك بفضل مجهود اللاعبين وبدورنا نسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".

وأشار إلى أن "المنافسة في قمة اللائحة قوية جدا، لا سيما وأن الفرق الأربعة تضم بين صفوفها لاعبين ممتازين، وفي النهاية من سيحالفه الحظ سيتمكن من حصد بطاقة الصعود".

وتابع أننا "نركز جلّ اهتمامنا الآن بالمباراة الخارجية المقبلة أمام هبوعيل مجدال هعيمك، بحيث سنواجه فريقا قويا في بيته وعلى ملعب صعب، لكن مع ذلك كلي ثقة بالخبرة الموجودة لدينا سعيًا نحو العودة بالنقاط الثلاث".

وأكمل "على الصعيد الشخصي سأكون جاهزا لخوض المباراة الوشيكة بعدما تعافيت من الإصابة التي ألمت بي، وكلي أمل بأن أكون ضمن خطط المدرب حتى أبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق".

وأردف أنه "تبقى أمامنا 9 مباريات على نهاية الدوري، وبدورنا ننظر إلى كل منها بأهمية كبيرة، علمًا أن هدفنا هو الفوز من مباراة لأخرى حتى نحقق بالأخير هدفنا بالارتقاء إلى مصاف الدرجة الممتازة".

وختم غنايم بالقول إن "جماهير الفريق لطالما وقفوا إلى جانبنا وساندونا، ومن هنا أناشدهم بضرورة استمرارية دعمنا في المباريات البيتية والخارجية المتبقية حتى نتمكن بالأخير من إسعادهم وإهدائهم بطاقة الصعود".