صالح نمارنة يقدم استقالته من تدريب هـ. كوكب

في خطوة مفاجئة، أبلغ المدرب صالح نمارنة إدارة فريق الدرجة الثانية، هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، عن استقالته على الرغم من النجاح الذي حققه على مدار موسمين.

وأثارت استقالة المدرب نمارنة استياء عارما بين أوساط المشجعين خصوصًا في أعقاب النجاح الذي حققه مع الفريق بوصوله إلى الصدارة واقترابه من الصعود إلى الدرجة الأولى.

وتمكن نمارنة في موسمه الأول مع الفريق (2016-2017) من قيادته إلى اختبارات الصعود للدرجة الأولى، وفي الموسم الحالي ساهم في اعتلاءه صدارة الدوري، بالإضافة إلى وصوله لدور الـ32 من كأس الدولة.

ويتصدر هبوعيل كوكب أبو الهيجاء ترتيب لائحة الدوري برصيد 53 نقطة، وهو يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه مع تبقي 7 جولات على نهاية الدوري.

وعقب المدرب صالح نمارنة، لـ"عرب 48"، على الاستقالة واكتفى بالقول "أتمنى التوفيق والنجاح لهبوعيل كوكب أبو الهيجاء، وأن تكون بطاقة الارتقاء للدرجة الأولى من نصيبه".