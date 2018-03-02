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أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 18:21

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

افترق فريقا هبوعيل كوكب أبو الهيجاء وأبناء مجد الكروم بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب كوكب، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق الضيف من مجد الكروم باب التسجيل عند الدقيقة 34 بواسطة اللاعب أدهم غضبان، ثم في الدقيقة 40 أدرك اللاعب أحمد عواد هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل كوكب رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد أبناء مجد الكروم 27 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل كوكب
#أبناء مجد الكروم
#الدرجة الثانية

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

أبناء مجد الكروم يجبر هـ. كوكب على التعادل

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