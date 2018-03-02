هـ. شفاعمرو يواصل تعثره بخسارة جديدة

مني فريق هبوعيل شفاعمرو بخسارة بيتية قاسية، اليوم الجمعة، أمام عيروني طبريا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف جاء من نيران صديقة، وذلك من قبل لاعب هبوعيل شفاعمرو، سامح سرحان، في الدقيقة 26.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 أضاف اللاعب مهران أبو ريا الهدف الثاني لعيروني طبريا، وفي الدقيقة 88 اختتم فريق طبريا الأهداف بهدف ثالث في شباك الفريق الشفاعمري.

وتعتبر هذه الخسارة الرابعة على التوالي لهبوعيل شفاعمرو بالدوري، وبالتالي فقد تجمد رصيده من النقاط عند 27 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.