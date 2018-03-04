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أحمد عواد: هـ. كوكب سيصعد إلى الدرجة الأولى

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 19:52

أحمد عواد: هـ. كوكب سيصعد إلى الدرجة الأولى
اللاعب أحمد عواد (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أهدر هبوعيل كوكب أبو الهيجاء نقطتين ثمينتين بتعادله في مباراته البيتية الأخيرة أمام أبناء مجد الكروم بنتيجة هدف لكل منهما.

ويتصدر هبوعيل كوكب ترتيب لائحة الدوري برصيد 54 نقطة وهو يبتعد بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني، الأخوة كفر مندا، مع تبقي 5 مباريات له.


وقال لاعب هبوعيل كوكب، أحمد عواد، لـ"عرب 48" عقب المباراة، إن "النتيجة كانت مرضية وغير مرضية في نفس الوقت، وبما أننا نتحدث عن نتيجة تعادل للمباراة الرابعة على التوالي، ما أود قوله إن كافة الفرق تمر بفترات صعبة، ونحن لطالما نسعى من أجل حصد النقاط الثلاث إلا أن الأمور لم تجر كما هو مطلوب في المباريات الأخيرة".

وأضاف أن "المنافسة على الصعود إلى الدرجة الأولى مع الأشقاء من كفر مندا ستظل حتى المباراة الأخيرة، وبدورنا نلعب من مباراة لأخرى والآن مجد الكروم من ورائنا وأنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام أبناء كفر سميع، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث".

وتابع أننا "سنتعامل مع كل مباراة مقبلة بمثابة نهائي كأس، وبحسب اعتقادي هبوعيل كوكب يستحق الصعود إلى الدرجة الأولى قياسا بكافة الأمور المحيطة به".

وختم عواد حديثه بالقول إنني "من هنا أكن كل الاحترام للجمهور الذي يرافقنا ويساندنا منذ بداية الموسم، ونحن ندرك مدى خيبة أملهم من النتائج الأخيرة، ومن هنا أعدهم بأن هبوعيل كوكب سيصعد إلى الدرجة الأولى من المركز الأول، كما أنهم سيشاهدون فريقا مغايرا بدء من المباراة المقبلة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل كوكب
#أحمد عواد
#الدرجة الثانية
#الأخوة كفر مندا
#أبناء مجد الكروم

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