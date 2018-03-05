  2. رياضة
  3. رياضة محلية

هـ. أم الفحم يتخطى هـ. باقة ويواصل مطاردة المتصدر

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 19:11

هـ. أم الفحم يتخطى هـ. باقة ويواصل مطاردة المتصدر
من مباراة سابقة
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا خارجيا مستحقا على هبوعيل باقة الغربية بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن ختام أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب باقة الغربية، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق الفحماوي باب التسجيل عند الدقيقة 20 بواسطة لاعبه مراد أبو عنزة، ثم في الدقيقة 45 أحرز اللاعب إيلون إليميلخ الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر هبوعيل إكسال.

وسيستضيف الفريق الفحماوي بمباراته المقبلة مكابي دالية الكرمل يوم الجمعة الوشيك.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل أم الفحم
#هبوعيل باقة الغربية
#الدرجة الأولى

تعليقات

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يقوم بمحاولة أخيرة للإبقاء على هاينكس
بايرن ميونخ يقوم بمحاولة أخيرة للإبقاء على هاينكس

2018-03-05

برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة برازيلية
برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة برازيلية

2018-03-05

النقب: مساع لزيادة مخصصات الرياضة وتسريع وتيرة المشاريع
النقب: مساع لزيادة مخصصات الرياضة وتسريع وتيرة المشاريع

2018-03-05

الأكثر قراءة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

2018-03-04
حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

2018-03-04
صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

2018-03-04
تهديد إسرائيل لنصر الله و

تهديد إسرائيل لنصر الله و"الحل" في سورية

2018-03-04
مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

2018-03-04