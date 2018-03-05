هـ. أم الفحم يتخطى هـ. باقة ويواصل مطاردة المتصدر

حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا خارجيا مستحقا على هبوعيل باقة الغربية بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن ختام أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب باقة الغربية، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق الفحماوي باب التسجيل عند الدقيقة 20 بواسطة لاعبه مراد أبو عنزة، ثم في الدقيقة 45 أحرز اللاعب إيلون إليميلخ الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر هبوعيل إكسال.

وسيستضيف الفريق الفحماوي بمباراته المقبلة مكابي دالية الكرمل يوم الجمعة الوشيك.