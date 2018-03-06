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عطاء جابر: سان جيرمان سيعاني وريال مدريد سيتأهل

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 14:30

عطاء جابر: سان جيرمان سيعاني وريال مدريد سيتأهل
اللاعب عطاء جابر
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مرحلة الإياب بالدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدف لباريس سان جيرمان.

وفي الوقت ذاته، يسعى ليفربول لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي على حساب بورتو البرتغالي، بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

وعن توقعاته، قال لاعب أبناء سخنين، عطاء جابر، لـ"عرب 48"، إن "باريس سان جيرمان سيعاني الليلة أمام ريال مدريد بسبب غياب نيمار من ناحية، وبسبب صراع الأخير على الاحتفاظ بلقب البطولة التي لم يتبق له سواها هذا الموسم من ناحية أخرى".

وأضاف أننا "سنشاهد مباراة متكافئة لكلا الفريقان، وبحسب توقعاتي فإن ريال مدريد سيحسم المباراة لصالحه بالنتيجة 2-1، ومنها نحو حصد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي".

وختم جابر بالقول "أما بالنسبة لمباراة ليفربول وبورتو، أرى أن التأهل حسم لصالح ليفربول بعد النتيجة الكبيرة التي حققها في مباراة الذهاب، ومع ذلك سنشاهد الليلة سيطرة مطلقة للريدز خلال مجريات المباراة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عطاء جابر
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#ليفربول
#بورتو
#دوري أبطال أوروبا

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