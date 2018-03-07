أبو عنزة: صراع الصعود سيستمر حتى الرمق الأخير

يواصل هبوعيل أم الفحم مطاردة المتصدر هبوعيل إكسال في سباق المنافسة على بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة، بحيث أن الفارق بينهما 4 نقاط مع تبقي 8 مباريات على نهاية الدوري.

وسيحل الفريق الفحماوي بمباراته المقبلة ضيفا على مكابي دالية الكرمل يوم الإثنين المقبل.

وعن المباراة الأخيرة والفوز على هبوعيل باقة الغربية، قال لاعب هبوعيل أم الفحم، مراد أبو عنزة، لـ"عرب 48"، إنها "كانت مباراة صعبة وبدورنا كنا ندرك ذلك، علمًا أن الهدف الأول الذي أحرزته ساهم في سيطرتنا على أرضية الملعب رغم أننا لم نقدم الأداء المعهود".

وأضاف أنه "من هنا أكن كل الاحترام للجماهير التي رافقتنا إلى باقة الغربية، ونحن نلاحظ ازدياد أعداد الجمهور من مباراة لأخرى، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على مدى حبهم وتعطشهم للنجاح، ومن هنا آمل أن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام مكابي دالية الكرمل، التي بحسب قرار الاتحاد العام ستقام يوم الإثنين القادم غير أن الإدارة تسعى جاهدة من أجل إقامتها يوم الجمعة، وبدورنا سنستعد للمباراة بالشكل المطلوب على أمل العودة بالنقاط الثلاث".

وأكمل أن "المنافسة على الصعود ستستمر حتى الرمق الأخير، علمًا أن الضغط حاليا موجود في هبوعيل إكسال كونه المتصدر، وبحسب اعتقادي فإن تعثره مسألة وقت".

وأشاد "بالمدرب سمير عيسى الذي لطالما أبدى رغبته بالحصول على خدماتي سواء إن كان في الدوري الفلسطيني أو المحلي، وبالأخير جاءت هذه الفرصة وأنا سعيد ولي الشرف باللعب تحت قيادته، بحيث أنه يبذل مجهودا كبيرا من أجل قيادة الفريق للدرجة الممتازة".

وأردف أن "كل مباراة متبقية بالنسبة لنا بمثابة نهائي كأس، وبدورنا نلعب من مباراة لأخرى بهدف واحد ووحيد ألا وهو الفوز".