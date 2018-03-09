هبوعيل إكسال يسحق هـ. كفر كنا برباعية نظيفة

حقق فريق هبوعيل إكسال، اليوم الجمعة، فوزا عريضا على ضيفه هبوعيل كفر كنا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب إكسال، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح باب التسجيل لصالح الفريق الكسلاوي عومر بؤرون بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، ثم في الدقيقة 22 أضاف اللاعب موسى الترابين الهدف الثاني، وفي الدقيقة 35 أحرز اللاعب نير أفرجيل الهدف الثالث، فيما اختتم الأهداف اللاعب عومر بؤرون مجددا بهدف رابع في الدقيقة 44.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد هبوعيل كفر كنا عند 29 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.