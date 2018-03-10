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الفريق السخنيني يخسر خارجيا أمام هـ. بئر السبع

تاريخ النشر: 10/03/2018 - 23:48

الفريق السخنيني يخسر خارجيا أمام هـ. بئر السبع
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خسر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مباراته الخارجية أمام هبوعيل بئر السبع بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن ختام أحداث المرحلة الثانية من الدوري.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب البديل، مروان كبها، بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 حسم هبوعيل بئر السبع المباراة لصالحه بهدف ثان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب أبناء سخنين، أنطونيو مارشيتش بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.

وبهذه الخسارة، أنهى الفريق السخنيني المرحلة الثانية من الدوري في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وبالتالي سيكمل المنافسة بالدوري ضمن البلاي أوف السفلي وهو يبتعد بفارق 13 نقطة عن منطقة الهبوط.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#هبوعيل بئر السبع
#الدرجة العليا
#البلاي أوف السفلي

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