قراقرة: هـ. إكسال قادر على حصد بطاقة الصعود المباشرة

يواصل هبوعيل إكسال تحقيق النتائج الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية "أ"، قبل 7 جولات على نهاية الدوري.

ويتصدر الفريق الكسلاوي لائحة الدوري برصيد 51 نقطة وهو يبتعد بفارق 6 نقاط عن هبوعيل هرتسليا صاحب المركز الثاني حاليا، و7 نقاط عن هبوعيل أم الفحم صاحب المركز الثالث حاليا الذي تنقصه مباراة والتي من المزمع أن يخوضها غدا، الإثنين.

وقال لاعب هبوعيل إكسال، معمر قراقرة، لـ"عرب 48"، إنني "تعرضت لعقوبة إيقاف مبالغ بها، بحيث أبعدت عن اللعب لمدة 6 مباريات، إلى أن عدت للتو وشاركت كبديل في المباراة الأخيرة أمام هبوعيل كفر كنا".

وأضاف أننا "لم نكن نتوقع الفوز على هبوعيل كفر كنا بالنتيجة 4-0، فقد اعتقدنا أن تكون مباراة صعبة إلا أن الأهداف المبكرة التي أحرزناها ساهمت في تسهيل المهمة علينا".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل بيت شان المتواجد في قاع اللائحة، فهناك من يتوقع بأنها ستكون مباراة سهلة لكن أنا أرى عكس ذلك، بحيث أننا على أعتاب مباراة صعبة جدا وبدورنا سنستعد لها بالشكل المطلوب من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".

وأكد أننا "في هبوعيل إكسال لسنا في حالة ضغط بتاتا بل على العكس، فنحن نعيش أجواء مريحة وهادئة كما أننا نتمتع بروح معنوية عالية، لا سيما وأن الفريق يضم بين صفوفه لاعبين مجربين وأصحاب خبرة".

وختم قراقرة بالقول إن "المنافسة في قمة اللائحة قوية جدا، وبحسب اعتقادي فإن هبوعيل إكسال قادر على الفوز في المباريات المتبقية وحسم الصعود للدرجة الممتازة، وأنا أتمنى صعود هبوعيل أم الفحم من الاختبارات".