حنا فرهود: مانشستر يونايتد وروما سيتأهلان الليلة

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره إشبيلية الإسباني على استاد "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وفي الوقت ذاته، يستضيف روما الإيطالي نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب "الأوليمبيكو"، علمًا أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف للأول.

وعن توقعاته، قال المدرب حنا فرهود من مدينة حيفا، لـ"عرب 48"، إن "مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية سيشوبها الحذر بعد نتيجة التعادل السلبي في الذهاب، وبحسب اعتقادي الفريق الذي سيتمكن من خطف الهدف الأول سيحسم المباراة لصالحه".

وأضاف أنه "بحسب توقعاتي فإن هذه المباراة لن تشهد أهدافا كثيرة، وعلى الصعيد الشخصي أرجح كفة مانشستر يونايتد بالتأهل والفوز بنتيجة هدف يتيم مع أنني لا أستبعد حدوث مفاجآت في هذه المباراة بالذات".

وتابع "أما بالنسبة لمباراة روما وشاختار دونيتسك، سيحاول الأخير تسلم زمام الأمور وشن هجمات على مرمى الأخير، في حين سيعتمد الأخير على خط هجومه السريع".

وختم فرهود بالقول إن "شاختار دونيتسك فريق قوي وعنيد ولطالما كان حجر عثرة أمام الفرق الأوروبية الكبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما وأنه تمكن من الفوز بالذهاب بالنتيجة 1-2، لكن مع ذلك أرى بأن الفرق الإيطالية قادرة على تخطي الصعوبات، وعلى هذا الأساس أعتقد بأن روما سيفوز بالنتيجة 2-1، ومنها نحو حسم المباراة لصالحه في الشوطين الإضافيين".