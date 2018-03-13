ما آخر المستجدات المتعلقة بإقامة ملعب في قلنسوة؟

عقد عصر اليوم، الثلاثاء، اجتماع في قلنسوة من أجل التباحث في مشروع إقامة ملعب بلدي في قلنسوة، وذلك بحضور كل من رئيس البلدية، عبد الباسط سلامة، مدير عام البلدية، أيمن قشقوش، بالإضافة إلى عدد من المواطنين.

وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإقامة ملعب جديد، وذلك ضمن حملة "بدنا ملعب" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلا كبيرا بين صفوف المواطنين.

واعتبر المواطنون في قلنسوة أن "عدم امتلاك قلنسوة لملعب كرة قدم على مدار سنوات، هو استهتار بهم وضرب لمشروع الرياضة في المدينة".



ومن ناحيتها، أكدت بلدية قلنسوة أن "مشروع إقامة ملعب كرة قدم كان ولا زال في سلم أولوياتها، بيد أن الإجراءات تأخذ قسطا من الوقت".

وافتتح الشاب ضياء تايه الجلسة بكلمة ألقاها باسم شباب قلنسوة، مستعرضا "مطلبهم الأساسي ببناء ملعب، لا سيما وأنه جاء بإجماع الشباب بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والفكرية، وذلك بعدما سئم المواطنون وخصوصا الشباب من افتقار المدينة لملعب يليق بها".

وتطرق رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، في كلمته إلى أنه "لا يوجد هناك أراض كافية لبناء ملعب، علمًا أن قسم من أراضي قلنسوة العامة قد سلبت، أما القسم الآخر متفرق ولا يصلح لبناء ملعب الذي يحتاج لمساحة كبيرة".

وأشار إلى أن "هناك اقتراحات كثيرة، وبدورنا وجدنا قطعة أرض إلا أن هناك الكثير من الاعتراضات عليها، إلى جانب الإجراءات الكثيرة التي تطلبها السلطات المسؤولة، كما اعتراضات البلدات وسكان الأراضي المجاورة".

وختم سلامة بالقول إن "بناء ملعب لا يتم بهذه السرعة، نحن نتفهم الحاجة للملعب إلا أنها لا تأتي بضغطة زر، مع الإشارة إلى أننا في تفاوض مع أصحاب الأرض التي عثرنا عليها من أجل إنهاء كافة الأمور حتى نخرج المشروع إلى حيز التنفيذ".