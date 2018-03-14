صالح نمارنة يتكهن المتأهل بين برشلونة وتشيلسي

تختتم في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مرحلة الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أوروبا بمباراتين الأولى بين برشلونة وتشيلسي والأخرى بين بشكتاش وبايرن ميونخ.

ويستضيف الفريق الكاتالوني نظيره الإنجليزي على ملعب "كامب نو"، في صراع التأهل بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

وفي الوقت ذاته، يحل الفريق البافاري ضيفا على نظيره التركي لتأكيد تأهله بعد الفوز بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب.

وعن توقعاته، قال المدرب صالح نمارنة، لـ"عرب 48"، إن "المباراة بين برشلونة وتشيلسي ستكون حذرة، مع سيطرة أكثر على الكرة لصالح برشلونة، وبحسب اعتقادي أن برشلونة سيستفيد من طريقة لعب تشيلسي الليلة".

وأضاف أنني "أتوقع تأهل وفوز برشلونة بنتيجة هدفين نظيفين، فعلى الرغم من أن المهمة ستكون صعبة نوعا ما إلا أن اللاعب ليونيل ميسي قادر على حسم الأمور".

وختم نمارنة بالقول "أما بالنسبة لمباراة بايرن ميونخ وبشكتاش، سنرى لعب بطريقة مفتوحة وسيطرة مطلقة لصالح بايرن ميونخ على أن يحقق الأخير التأهل والفوز بالنتيجة 2-1".