أخاء الناصرة يتعادل أمام هـ. بيتح تيكفا

تعادل فريق أخاء الناصرة، اليوم الجمعة، في مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.

وافتتح الفريق النصراوي باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب عيدو إكسبراد في الدقيقة الرابعة، ثم في الدقيقة 26 تمكن الفريق المضيف من إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء.

وبهذا التعادل رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 42 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري قبل جولتين على نهاية المرحلة الثانية.

وسيستضيف الفريق النصراوي بمباراته المقبلة هبوعيل ريشون لتسيون يوم 29 من الشهر الجاري.