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هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 18:29

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق هبوعيل أم الفحم، اليوم الجمعة، فوزا خارجيا كبيرا على النادي الرياضي الطيرة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب الطيرة، وسط حضور نحو ألفي مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين تيمور أبيطان في الدقيقة 40 وأحمد أبو ناهية في الدقيقة 45.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 حسم اللاعب فراس عقل المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل أم الفحم.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب النادي الرياضي الطيرة، ميخائيل كارتيفا، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز رفع الفريق الفحماوي رصيده من النقاط إلى 50 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد الفريق الطيراوي عند 27 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل أم الفحم
#الفريق الطيراوي
#الدرجة الأولى

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

من عرب 48

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