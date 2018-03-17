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الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 21:38

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

عاد سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، إلى ملعبه المجدد "الدوحة" بالفوز على النادي الرياضي أشدود بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن افتتاحية مباريات البلاي أوف السفلي.

واحتضن استاد "الدوحة" المباراة، وسط حضور نحو 2500 مشجع.

 

وافتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب الفرنسي، جوردان فوشيه، في الدقيقة الثامنة، ثم في الدقيقة 19 عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 26 أحرز الفريق الضيف هدفه الوحيد.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد صاحب هدفي الفريق السخنيني، جوردان فوشيه، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 82.

وكان من الملفت تألق حارس مرمى الفريق السخنيني، محمود قنديل، الذي تمكن من إنقاذ مرمى فريقه من عدة أهداف محققة في ظل تراجع أداء فريقه خلال مجريات الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل أشكلون يوم 7 نيسان/أبريل المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق السخنيني
#النادي الرياضي أشدود
#الدرجة العليا
#استاد الدوحة
#البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

الفريق السخنيني يفتتح ملعبه بالفوز على أشدود

من عرب 48

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