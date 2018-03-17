افتتاح استاد الدوحة مجددا: أبرز التحديثات والتغييرات

بعد إغلاقه منذ بداية الموسم بسبب خضوعه لأعمال ترميم، صودق في الأيام الأخيرة على إعادة افتتاح استاد "الدوحة" لاستضافة مباريات الفريق السخنيني في المرحلة المتبقية على نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يصل أعداد كبيرة من جماهير الفريق السخنيني التي لطالما كانت متعطشة للعودة إلى استاد "الدوحة"، وذلك لحضور المباراة الوشيكة أمام النادي الرياضي أشدود، ضمن افتتاحية مباريات البلاي أوف السفلي، مساء اليوم السبت.

ويسعى الفريق السخنيني لإنهاء الموسم في المركز السابع، علمًا أنه يحتل حاليا المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.



وقال المسؤول عن استاد "الدوحة"، عماد حمزة، لـ"عرب 48"، إنه "وبفضل الله جرت المصادقة على إعادة افتتاح الملعب ليتسنى كافة الجماهير الدخول وحضور المباريات".

وأضاف أننا "مررنا بفترة صعبة في ظل الطلبات التي كانت من قبل الاتحاد العام لكرة القدم ووزارة العمل والشرطة، لكن بالأخير تمكنا من الحصول على التصريح المطلوب، وهنا لا بد من كلمة شكر لكل من ساهم وعمل من أجل إعادة افتتاح الملعب".

وتابع أنه "طرأت تغييرات عديدة على استاد الدوحة، منها زرع العشب الأخضر، نصب شاشة لعرض وقائع المباراة، إقامة مظلة، بالإضافة إلى إقامة غرف ملابس بمستوى عال جدا وتشييد بناية للبث".

عماد حمزة

وأكمل أن "ميزانية الأعمال التي شهدها استاد الدوحة بلغت نحو 10 ملايين شيكل".

وأشار إلى أننا "ندرك تأخرنا على جماهيرنا، علمًا أننا بدأنا العمل على أساس ترميم أمور بسيطة لكن سرعان ما تطورت الأعمال لتتطلب منا وقتا أكبر مثل بناية البث وأمور أخرى، ومع ذلك في النهاية نحن راضون عما قمنا به ومن هنا إذ نبارك للجماهير بالعودة إلى المدرجات".

وختم حمزة بالقول إن "العمل في استاد الدوحة سيتواصل مع نهاية الموسم، حيث سنقوم بتغطية المظلة التي أقمناها إلى جانب تغيير 5 آلاف مقعد في المدرجات، على أن تكون كافة الأمور جاهزة مع بدء الموسم الكروي المقبل".