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علي عثمان: نهدي فوز افتتاحية الدوحة لجماهيرنا

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 19:39

علي عثمان: نهدي فوز افتتاحية الدوحة لجماهيرنا
اللاعب علي عثمان (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، أمس السبت، فوزا بيتيا هاما على النادي الرياضي أشدود بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، في أولى المباريات التي يحتضنها استاد "الدوحة" هذا الموسم.

ورفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز التاسع في البلاي أوف السفلي.


وقال لاعب الفريق السخنيني، علي عثمان، لـ"عرب 48" عقب المباراة، إنه "وبفضل الله عدنا إلى بيتنا استاد الدوحة، ونحن كنا نتمنى العودة إليه بأسرع وقت ممكن، ومن هنا نشكر كل من ساهم وعمل على إعادة افتتاحه".

وأضاف أننا "على مدار الموسم لم نتمكن من إسعاد جماهيرنا، وبحسب اعتقادي حان الوقت لإسعادهم الذين لولاهم لما حققنا الفوز، ومن هنا نقول لهم إننا نحبهم ونهديهم فوز افتتاحية الملعب".

وعن سبب تراجع الأداء، أوضح أننا "لعبنا أمام فريق يصارع في قاع اللائحة، ومن هذا المنطلق على الجماهير أن يتفهم بأننا خضنا مباراة صعبة، وفي النهاية ما يهمنا هو النتيجة وأنا أعد الجميع بأنهم سيشاهدون فريق مغايرا في المباريات المتبقية".

وختم عثمان بالقول إن "فريقنا كان يستحق المنافسة والوصول إلى البلاي أوف العلوي، لكن بالأخير لم نتمكن من تحقيق ذلك وعليه فإن هدفنا هو احتلال المركز الأول في البلاي أوف السفلي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#علي عثمان
#الفريق السخنيني
#الدرجة العليا
#النادي الرياضي أشدود
#استاد الدوحة

من عرب 48

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