تشافي ألونسو مهدد بالسجن 5 سنوات

مأزق كبير يواجه النجم الإسباني تشافي ألونسو، الذي اعتزل لعب كرة القدم العام الماضي، إذ تطالب النيابة العامة في العاصمة مدريد فرض عقوبة عليه تقضي بسجنه خمس سنوات، بعد اتهامه بملفات تهرب ضريبي حدثت قبل أعوام.

واتهمت نيابة العاصمة النجم الإسباني بارتكاب ثلاث مخالفات ضريبية خلال لعبه لصالح نادي رسال مدريد، في الأعوام 2010-2012، بحسب ما أعلنت الوزارة العامة، وطالبت النيابة بدخول ألونسو السجن لمدة عامين بسبب تهربه الضريبي في عام 2010، إضافة إلى عامٍ عن 2011 وآخرين عن سنة 2012.

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، إذ تطالب النيابة العامة أيضًا بتغريمه مبلغ أربعة ملايين يورو، ودفع الأموال التي تهرب منها إضافة للفوائد والتي تقدر بمليونين و32 ألفًا و845 يورو.

وبدأت التحقيقات مع اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2010 مع منتخب بعد تلقيه بلاغًا من مصلحة الضرائب في عام 2016، ولكن القضية حفظت حينها قبل أن يعاد فتحها من قبل محكمة مدريد في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولعب ألونسو للعديد من الأندية في مسيرته، وتألق بشكل لافتٍ مع ليفربول الإنكليزي وبعدها ريال مدريد قبل أن يعتزل بصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.