خسارة قاسية لهـ. كوكب واشتعال منافسة الصعود

مني فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، اليوم الجمعة، بخسارة بيتية قاسية أمام الأخوة عرابة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب كوكب أبو الهيجاء، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب نبيل علي قبل 3 دقائق على نهايته.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 أدرك اللاعب بلال سبع هدف التعادل لصالح الأخوة عرابة، وفي الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع عاد اللاعب ذاته ليقلب النتيجة بهدف ثان لصالح فريقه.

وبهذا الفوز رفع الأخوة عرابة رصيده من النقاط إلى 28 نقطة، فيما تجمد رصيد هبوعيل كوكب عند 60 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه، الأخوة كفر مندا، قبل جولتين على نهاية الموسم.