قراقرة: هـ. إكسال لم يحسم بعد الصعود إلى الممتازة

اقترب فريق هبوعيل إكسال من تحقيق حلمه بالصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة، بعد فوزه بمباراته الأخيرة على هبوعيل باقة الغربية بالنتيجة 5-1.

ويتصدر الفريق الكسلاوي ترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 57 نقطة، وهو يبتعد بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني، هبوعيل أم الفحم، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب هبوعيل إكسال، معمر قراقرة، لـ"عرب 48"، إننا "لم نتوقع الفوز بنتيجة كبيرة على هبوعيل باقة الغربية، وبدورنا كنا قد استعدينا لها بشكل جدي مثل أي مباراة أخرى حتى نواصل تحقيق النتائج الإيجابية من أجل حصد بطاقة الصعود".

وأضاف أنني "على الصعيد الشخصي كنت واثقا من العودة للتهديف الذي يعتبر هواية بالنسبة لي، وبفضل الله عدت للياقتي البدنية وبدوري سأعمل جاهدا لمواصلة إحراز الأهداف من أجل نيل لقب هداف الدوري".

وتابع أنه "لا أحد بإمكانه أن ينفي بأننا كنا في ضغط من ملاحقة هبوعيل أم الفحم لنا، وأنا أكن له ولجمهوره كل الاحترام، لكن بدون شك وقياسا بالمنافسة الرياضية كنا ننتظر خسارته حتى نبتعد أكثر بالصدارة، ومن هنا أتمنى للفريق الفحماوي النجاح والصعود من الاختبارات".

وأكد أنني "على الصعيد الشخصي أرى بأن هبوعيل إكسال لم يحسم بعد الصعود إلى الدرجة الممتازة، وبدورنا نلعب من مباراة لأخرى حتى حسم الصعود بشكل نهائي".

وأردف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الخارجية المقبلة أمام مكابي دالية الكرمل، حيث ستكون لنا مواجهة صعبة بخلاف ما يتوقع البعض، وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث".

وختم قراقرة بالقول إن "أجمل ما في الموسم كان جمهور هبوعيل إكسال، مع الإشارة إلى أن هناك علاقة حب واحترام متبادلة بيني وبينهم، وأنا لا أنسى وقوفهم إلى جانبي حتى في فترة الإبعاد التي تعرضت لها، الأمر الذي زاد من معنوياتي إلى أن عدت للياقتي البدنية المعهودة ورد جميلهم على أرضية الملعب، ومن هذا المنطلق أرى بأن جمهور كهذا يستحق التواجد في الدرجة الممتازة عن جدارة، وبدورنا سنحقق لهم حلمهم في الفترة القريبة".