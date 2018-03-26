بمشاركة لاعبين وطلاب: فعالية رياضية لنبذ العنف بالبعنة

احتضنت المدرسة الثانوية الشاملة في قرية البعنة، اليوم الإثنين، فعالية رياضية لنبذ آفة العنف المتفشية في المجتمع العربي.

وشارك في الفعالية لاعبين عرب من مختلف الدرجات بالبلاد، وهم كل من قاسم نجار، عنان سعايدة، وسام الزبارقة، علي سلفيتي، حسام الزبارقة، محمد أبو غانم، محمد شاربوش، أسعد شاهين ومحمد وتد.

وافتتحت الفعالية بلقاء اللاعبين بطلاب المرحلة الثانوية، الذين استعرضوا أمامهم تجاربهم الشخصية في عالم كرة القدم، مؤكدين على أهمية ممارسة الرياضة بشتى أنواعها، ومشددين على ضرورة التحلي بالروح الرياضية بعيدا عن ظواهر العنف.

وأعقب ذلك إجراء مباراة بين منتخبي اللاعبين وطلاب المدرسة، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للأخير، وسط حضور المئات من طلاب المدرسة في الملعب البلدي.

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم المبادرين د. ياسر مواسي ومدير المدرسة، د. محمد قاسم خليل، بالإضافة إلى توزيع الكؤوس والميداليات على لاعبي المنتخبين.

ومن ناحيته، أعرب مدير المدرسة الشاملة، د. محمد خليل، في حديث لـ"عرب 48"، عن "دعمه لمثل هذه الفعاليات التي من شأنها أن تزرع روح المحبة والتآخي بين صفوف الطلاب، داعيا إلى تبني مثل هذه الفعاليات الهادفة في المدارس الأخرى من أجل محاربة ظاهرة العنف واجتثاثها من مجتمعنا العربي".

وأكد أن "هدفنا هو بناء إنسان صالح لنفسه ومصلح لمجتمعه، وما يهمنا هو التحلي بالأخلاق الحميدة قبل التعليم".

وختم خليل بالقول إن "مدرستنا هي عنوان للتسامح والمحبة والعطاء، وبهذه المناسبة أنتهز الفرصة لأبارك للطلاب الذين اجتازوا امتحان مزاولة مهنة الطب في البلاد بالأمس".