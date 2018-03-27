  2. رياضة
  3. رياضة محلية

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 21:36

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : ربيع سواعد

مني النادي الرياضي الطيرة بخسارة بيتية قاسية، اليوم الثلاثاء، أمام مكابي كريات آتا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على استاد "طيبي طيبي" بالطيرة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح مكابي كريات آتا باب التسجيل في الدقيقة 20، ثم في الدقيقة 38 أدرك اللاعب عامر منصور هدف التعادل للفريق الطيراوي، وفي الدقيقة 40 أحرز مكابي كريات آتا هدفه الثاني.

وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن مكابي كريات آتا من إحراز 3 أهداف أخرى في الدقائق 65 و72 و86، وفي المقابل قلصّ اللاعب محمد محاجنة الفارق بهدف ثان للفريق الطيراوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب الفريق الطيراوي، عيسى مرعي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 80.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق الطيراوي عند 30 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

ملف خاص | يوم الأرض

#الفريق الطيراوي
#مكابي كريات آتا
#الدرجة الأولى

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

4 مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد
4 مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

2018-03-27

بوغبا ومبابي يقودان فرنسا للفوز على روسيا
بوغبا ومبابي يقودان فرنسا للفوز على روسيا

2018-03-27

م. طمرة ينتزع بطاقة الصعود للدرجة الثانية
م. طمرة ينتزع بطاقة الصعود للدرجة الثانية

2018-03-27

الأكثر قراءة

تقارير إسرائيلية رسمية: عدد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

تقارير إسرائيلية رسمية: عدد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

2018-03-26
أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي

أزمة الجاسوس الروسي: 18 دولة تطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي

2018-03-26
الجرافات العسكرية تتوغل بالقطاع والقسام تتوعد الاحتلال

الجرافات العسكرية تتوغل بالقطاع والقسام تتوعد الاحتلال

2018-03-26
64 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حريق بمركز تجاري بروسيا

64 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حريق بمركز تجاري بروسيا

2018-03-26
تقلبات جوية بدرجات الحرارة وعودة الشتاء ليل الخميس

تقلبات جوية بدرجات الحرارة وعودة الشتاء ليل الخميس

2018-03-26