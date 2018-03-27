خسارة قاسية تزيد من معاناة الفريق الطيراوي بالقاع

مني النادي الرياضي الطيرة بخسارة بيتية قاسية، اليوم الثلاثاء، أمام مكابي كريات آتا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على استاد "طيبي طيبي" بالطيرة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح مكابي كريات آتا باب التسجيل في الدقيقة 20، ثم في الدقيقة 38 أدرك اللاعب عامر منصور هدف التعادل للفريق الطيراوي، وفي الدقيقة 40 أحرز مكابي كريات آتا هدفه الثاني.

وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن مكابي كريات آتا من إحراز 3 أهداف أخرى في الدقائق 65 و72 و86، وفي المقابل قلصّ اللاعب محمد محاجنة الفارق بهدف ثان للفريق الطيراوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب الفريق الطيراوي، عيسى مرعي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 80.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق الطيراوي عند 30 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.