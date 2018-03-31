علاء بكر: ملزمون بمواصلة الانتصارات لتحقيق الارتقاء

اعتلى فريق أخاء الناصرة المركز الرابع بترتيب لائحة الدرجة الممتازة بعد فوزه في مباراته الأخيرة على هبوعيل ريشون لتسيون بنتيجة هدفين نظيفين.

ويبتعد الفريق النصراوي بفارق 5 نقاط عن المركز الثاني المؤدي إلى الدرجة العليا، قبل جولة واحدة على نهاية المرحلة الثانية للدوري.

ويحل أخاء الناصرة بمباراته المقبلة ضيفا على شقيقه أبناء اللد يوم الخميس القادم.

وقال لاعب أخاء الناصرة، علاء بكر، لـ"عرب 48"، إننا "حصدنا فوزا مهما جدا أمام هبوعيل ريشون لتسيون، والذي أعادنا للمنافسة بقوة على الصعود إلى الدرجة العليا".

وأضاف أن "الفريق عاد لتقديم كرة قدم جميلة، بحيث وصلنا لفرص تهديفية عديدة في المباراة الأخيرة وكان بإمكاننا إحراز أكثر من هدفين".

وتابع أنه "وبفضل الله تمكنت من العودة للتهديف بعدما مرت عليه فترة بدون زيارة الشباك، وبدوري سأبذل قصارى جهدي من أجل مواصلة إحراز الأهداف ومساعدة الفريق".

وأشار إلى أننا "أهدرنا نقاطا كثيرة منذ بداية الموسم، لكن مع ذلك فإن الفرصة لا زالت قائمة أمامنا بالنسبة للصعود إلى الدرجة العليا خصوصًا وأننا نبتعد بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني قبل خوض مباريات البلاي أوف العلوي".

وأكد أننا "ملزمون بمواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية أمامنا من أجل حصد بطاقة الارتقاء، علمًا أن أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام أبناء اللد حيث سنقدم كل ما بوسعنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث".

وختم بكر بالقول إننا "ندرك خيبة أمل الجماهير من النقاط التي أهدرناها منذ بداية الموسم، ومن هذا المنطلق نأمل أن نعوضهم عما مضى وأن نكون عند حسن ظنهم مع نهاية الموسم".