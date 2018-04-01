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أنس دبور: نأمل المنافسة في البلاي أوف العلوي

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 20:53

أنس دبور: نأمل المنافسة في البلاي أوف العلوي
اللاعب أنس دبور
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

تمكن فريق أبناء اللد من مواصلة نتائجه الإيجابية بالدرجة الممتازة، ليقترب من احتلال أحد المراكز المنافسة في البلاي أوف العلوي قبل جولة واحدة على نهاية المرحلة الثانية من الدوري.

ويحتل الفريق اللداوي المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 41 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة شقيقه أخاء الناصرة يوم الخميس المقبل.

وقال لاعب أبناء اللد، أنس دبور، لـ"عرب 48"، إننا "حصدنا فوزا مهما في المباراة الأخيرة أمام هبوعيل العفولة، وبفضل الله نحن نمر بفترة جيدة وبات هناك تأقلما واضحا بين جميع لاعبي الفريق، الأمر الذي ساهم بتحقيق النتائج الإيجابية الأخيرة".

وأضاف أنني "على الصعيد الشخصي راض عما أقدمه مع أبناء اللد، لا سيما وأنني أعتبر من أكثر اللاعبين طبخا للأهداف (17 هدف) في الدرجة الممتازة، كما أنني هداف الفريق برصيد 8 أهداف، وما يهمني هو مساعدة أبناء اللد وإنجاح مسيرته الأمر الذي أعتبره أهم من الأرقام الشخصية".

وتابع أنني "تلقيت عروضا عديدة من مختلف الفرق في الدرجة العليا من أجل الحصول على خدماتي للموسم المقبل، وبدوري سأدرس العروض المقدمة بالشكل المطلوب على أن أحدد مصيري لاحقا".

وختم دبور بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو مباراة الديربي المقبلة أمام فريقي الأم، أخاء الناصرة، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والانخراط في البلاي أوف العلوي، وفي المقابل أتمنى لفريق الأخاء النجاح وتحقيق الصعود في نهاية المطاف".

ملف خاص | يوم الأرض

#أنس دبور
#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة
#أخاء الناصرة
#ديربي

من عرب 48

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