أبناء مصمص يحصد بطاقة الصعود للدرجة الثانية

حصد فريق أبناء مصمص وبشكل رسمي بطاقة الصعود إلى مصاف الدرجة الثانية، بعد فوزه في مباراته الخارجية أمام بيتار العفولة بتسعة أهداف دون مقابل للأخير، وذلك ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثالثة بمنطقة "يزراعيل".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بسداسية أحرزها كل من اللاعبين محمد كبها (3 أهداف)، علي محاميد، محمد محاجنة (هدفان).

وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن أبناء مصمص من هز شباك الفريق الخصم بثلاثة أهداف أخرى من توقيع اللاعبين محمد إغبارية وديبي مارادونا (هدفان).

وبهذا الفوز عزز أبناء مصمص صدارته للائحة الدوري برصيد 60 نقطة، وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن أبناء باقة صاحب المركز الثاني والذي سيلاقيه في ختام مباريات الدوري، ورغم ذلك فإن الأول ضمن الصعود باعتبار أنه يتفوق على الأخير بعدد الانتصارات.